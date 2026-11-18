NEW YORK, 18 NOV - Hakeem Jeffries è stato rieletto leader dei democratici alla Camera e si avvia a guidare i deputati dem quando il nuovo Congresso emerso dalle elezioni di metà mandato si insedierà a gennaio. Jeffries sarà il primo speaker afroamericano della Camera.
I dem della Camera rieleggono Jeffries leader, sarà primo speaker afroamericano
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