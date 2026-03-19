I consigli di Bandecchi in Aula, 'ecco cosa vuol dire vestirsi bene'

TERNI, 19 MAR - Divagazione ironica sul tema dell'abbigliamento da parte del sindaco di Terni Stefano Bandecchi durante il Consiglio comunale. "Anche oggi sarò vestito con 700-800 euro. Anzi, con mille e 700 euro perché le scarpe ne costano 960, i pantaloni 400" ha detto nel corso di un suo intervento. "Sono vestito bene - ha sottolineato Bandecchi - e quando verrò nudo sarò vestito bene uguale perché sto da dio ma assicuro che non verrò nudo. Ognuno si vestisse bene, che vuol dire in modo decoroso. Le donne non dovrebbero venire con le... di fuori e gli uomini non dovrebbero venire con il... in mostra. Questo è vestirsi bene o vestirsi male".