SANAA, 17 SET - Almeno tre bambini sono rimasti uccisi nei raid aerei lanciati dalle forze governative, secondo quanto affermano gli Houthi. "Tre bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti da mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita" nella provincia di Taiz, ha riportato l'emittente degli Houthi, Almasirah. In precedenza, la stessa tv aveva riferito che un attacco aereo saudita aveva causato la morte di una persona.
Houthi, tre bimbi uccisi dai raid delle forze governative
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