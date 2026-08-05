SANAA, 05 AGO - I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato un'altra petroliera saudita, la seconda in un solo giorno, proseguendo il blocco marittimo dichiarato contro Riad. In una dichiarazione, il portavoce militare Houthi Yahya Saree ha affermato che i ribelli hanno preso di mira la petroliera saudita Daisy nel Golfo di Aden con un missile balistico.
Houthi, colpita seconda petroliera saudita nel Golfo di Aden
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