'Highway to Hel', in Polonia torna in servizio il controverso bus 666

ROMA, 01 GIU - La compagnia di autobus FlixBus ha annunciato il ritorno in servizio della linea 666 per la località balneare polacca di Hel, la controversa tratta soprannominata "Highway to Hel" (in riferimento a 'Highway to Hell', celebre album e omonimo brano della band AC/DC) precedentemente gestita dalla compagnia locale Pks Gdynia. Lo riporta la Bbc. I gruppi religiosi conservatori si erano fortemente opposti all'associazione "satanica" del numero 666 con Hel, per cui nel 2023 il numero di tratta era stato cambiato in 669. Nel giugno di quell'anno, un portavoce della PKS Gdynia aveva infatti annunciato ai media la decisione del consiglio di amministrazione di "cedere sotto il peso delle lettere e delle richieste che ci sono pervenute, forse non in gran numero, ma periodicamente per molti anni, con la richiesta di cambiare il numero della linea". Ora, il nuovo percorso di 13 ore, gestito da FlixBus, collegherà Cracovia a Hel, passando per altre importanti città e centri regionali polacchi, inclusa la capitale Varsavia. Il portavoce di FlixBus, Aleksander Kalenik, ha dichiarato all'emittente televisiva polacca TVN24 che "il numero 666 è stato scelto deliberatamente come elemento di comunicazione e di marketing, con l'obiettivo di aumentare la visibilità del collegamento sulla popolare tratta turistica per Hel".