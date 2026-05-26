Hezbollah, scontri a fuoco con soldati israeliani a nord del Litani

ROMA, 26 MAG - Hezbollah ha riferito di scontri a fuoco ravvicinati con soldati israeliani che stavano "avanzando verso Zaoutar el-Sharqiyé", una città nel distretto di Nabatiyé, situata a nord del fiume Litani e al di fuori della "zona cuscinetto" stabilita di fatto da Israele nel Libano meridionale. In una dichiarazione, ripresa da L'Orient Le Jour, Hezbollah ha affermato di aver utilizzato missili, proiettili di artiglieria e droni kamikaze e ha specificato che questi scontri sono avvenuti dopo che il villaggio è stato bombardato da "intensi raid aerei e fuoco di artiglieria" da parte degli israeliani.