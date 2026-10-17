TEL AVIV, 17 OTT - Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha telefonato oggi a Heidi Levine, la fotoreporter del Washington Post, rimasta vittima di un'aggressione da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania. ''Esprimo il mio profondo rammarico e le porgo le mie scuse per ciò che ha dovuto affrontare. Il comportamento spregevole degli autori di questa aggressione non rappresenta né i cittadini né i valori dello Stato di Israele'', ha affermto Herzog, come riportato in una nota della presidenza. ''Israele è uno Stato democratico basato sullo stato di diritto e deve agire con la massima fermezza contro ogni forma di violenza. Tutte le autorità governative, di sicurezza e le forze dell'ordine devono impiegare ogni mezzo a loro disposizione per indagare a fondo, individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia, applicando la legge con il massimo rigore'', ha aggiunto.
Herzog telefona alla fotoreporter Wp e si scusa per l'aggressione dei coloni
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