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Herzog su accuse brogli, 'non infangare intera comunità che ha esercitato voto'

TEL AVIV, 29 OTT - ''Anche in un momento delicato come questo, non dobbiamo infangare un'intera comunità che ha cercato di esercitare il proprio diritto di voto e di prendere parte attiva alla democrazia''. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog intervenendo sullo scandalo dei presunti brogli elettorali nella comunità araba.

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