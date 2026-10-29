TEL AVIV, 29 OTT - ''Anche in un momento delicato come questo, non dobbiamo infangare un'intera comunità che ha cercato di esercitare il proprio diritto di voto e di prendere parte attiva alla democrazia''. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog intervenendo sullo scandalo dei presunti brogli elettorali nella comunità araba.
Herzog su accuse brogli, 'non infangare intera comunità che ha esercitato voto'
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