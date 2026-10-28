TEL AVIV, 28 OTT - ''Una cosa deve essere chiara, e l'ho detto già prima delle elezioni: dobbiamo fare tutto il possibile per evitare di dover ricorrere a un'ulteriore tornata elettorale. Riceverò i risultati ufficiali la settimana prossima e inizierò le consultazioni: mi aspetto che chiunque venga qui si presenti con apertura mentale''. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog.
Herzog, 'fare di tutto per evitare nuove elezioni, serve apertura mentale'
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