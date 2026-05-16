Hegseth accoglie in Virginia la Ford dopo una missione record, da Maduro all'Iran

WASHINGTON, 16 MAG - Pete Hegseth ha accolto oggi a Norfolk, in Virginia la USS Gerald R. Ford, dopo un dispiegamento di 326 giorni. E' stato il più lungo dispiegamento operativo di una portaerei Usa dalla fine della guerra del Vietnam. "Per quasi un anno avete tenuto alta la guardia a difesa della nostra nazione. Il vostro viaggio vi ha condotto in luoghi del tutto inaspettati", ha dichiarato il segretario alla Difesa americano rivolgendosi all'equipaggio della Ford. Il gruppo d'attacco era partito nel giugno del 2025 per un dispiegamento di routine in Europa, poi è stato dirottato verso il Mar dei Caraibi. Qui ha fornito supporto all'Operazione Southern Spear, una missione volta al contrasto del narcotraffico e del terrorismo, nonché all'operazione che, il 3 gennaio, ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro. La Ford ha anche fornito supporto all'operazione militare degli Stati Uniti contro l'Iran.