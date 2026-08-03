LONDRA, 03 AGO - Il principe Harry spera in un'apparizione pubblica a fianco del padre, re Carlo III, ai prossimi Invictus Games, la competizione sportiva per reduci mutilati fondata dal duca di Sussex nel 2014, in programma nel luglio 2027 a Birmingham. Lo rivela il tabloid Daily Mirror, citando fonti vicine al principe, secondo cui Harry vuole accelerare il processo di riconciliazione lasciandosi alle spalle la traumatica rottura coi Windsor del 2020 e il successivo trasferimento negli Usa. Una tappa di questo processo era stata la recente visita del duca nel Regno Unito, culminata in un incontro privato con Carlo III e con la regina Camilla allargato a tutta la famiglia dei Sussex: il primo di persona dal 2022 del sovrano 77enne con i due nipotini 'americani'. Gli organizzatori degli Invictus Games, sempre secondo il Mirror, intendono invitare il re alla cerimonia di apertura o chiusura dei giochi e a incontrare gli atleti durante gli eventi sportivi. Come sottolineano le fonti, un'eventuale apparizione pubblica fianco a fianco rappresenterebbe un momento clou nel riavvicinamento fra i due: qualcosa che, fra l'altro, non accade da anni. Inoltre, durante la visita di Harry a Londra il mese prossimo per i WellChild Awards, i premi annuali della charity britannica per i bambini malati di cui il principe è patron, quest'ultimo dovrebbe soggiornare a Buckingham Palace su invito del re. L'obiettivo è quello di aprire la strada a ulteriori incontri con Carlo III affinché il sovrano possa trascorrere del tempo con i nipoti.
'Harry vuole il re al suo fianco ai prossimi Invictus Games di Birmingham'
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