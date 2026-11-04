BRUXELLES, 04 NOV - Harry e Meghan sono attesi al Parlamento europeo il prossimo martedì. I coniugi Sussex, a quanto si apprende da fonti parlamentari, sono attesi a un evento di intergruppo - non un evento ufficiale quindi - organizzato sul tema della tutela dei minori online dall'eurodeputato del Ppe Antonio Lopez-Isturiz. Al Parlamento europeo, alla presenza della presidente Roberta Metsola, Harry e la moglie Meghan inaugureranno 'The Lost Screen Memorial', un'installazione video in ricordo dei bambini che hanno perso la vita dopo essere stati vittime di abusi e sfruttamento sui social media. È previsto anche, secondo i media britannici, che i duchi di Sussex tengano un discorso congiunto sull'argomento, al centro di una campagna portata avanti dal secondogenito di re Carlo e dalla consorte, prima di partecipare a un dibattito con attivisti internazionali. Si tratta della prima apparizione pubblica di Meghan da quando il padre estraniato, Thomas Markle, è finito sotto indagine nelle Filippine per il sospetto possesso di una vasta collezione di immagini a contenuto pedofilo e per presunti abusi su ragazzine asiatiche commessi durante i soggiorni passati in quel Paese. L'appuntamento di Bruxelles sarà anche la prima volta in cui i Sussex compaiono insieme in un'occasione pubblica all'estero dal loro ritorno nel Regno Unito, la scorsa estate, dopo i sei anni trascorsi negli Usa. L'installazione al centro dell'evento mostra 50 immagini ingrandite delle giovani vittime, tratte dagli schermi dei telefoni dei genitori. Interverrà anche la madre belga Sandra Spitaels, il cui figlio Glenn si tolse la vita a 15 anni nel 2017 dopo la diffusione online di una sua foto nudo.
Harry e Meghan attesi all'Europarlamento il 10 novembre
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