PORT AU PRINCE, 16 NOV - La vedova dell'ex presidente haitiano Jovenel Moise, assassinato nel luglio 2021, ha presentato la propria candidatura alle prossime elezioni presidenziali, le prime da oltre dieci anni per il Paese più povero del continente e alle prese con una profonda crisi istituzionale, economica e di sicurezza. Martine Moise, rimasta gravemente ferita nell'attentato al marito, è inoltre una testimone importante nel processo in corso a Miami sull'omicidio. Il suo nome - rivelano i media regionali - figura tra i 33 aspiranti alla carica registrati sul sito del Consiglio elettorale provvisorio, dopo la chiusura delle iscrizioni ieri, domenica 15 novembre. L'elenco dei candidati dovrà ora essere esaminato dalle autorità elettorali, che pubblicheranno successivamente la lista definitiva. Il primo turno, insieme alle elezioni legislative, è previsto per il 18 luglio 2027. Martine Moise, una delle tre donne in corsa, nei giorni scorsi aveva scritto sui social che Haiti "tornerà a rialzarsi" e che la politica deve essere condotta in modo diverso. Tra gli altri candidati figurano l'ex presidente Michel Martelly, l'ex premier ad interim Claude Joseph e l'ex ministra degli Esteri Dominique Dupuy. Martelly e altri candidati sono stati colpiti da sanzioni internazionali per presunti legami con gruppi armati, accuse che hanno respinto. La candidatura arriva in un Paese segnato da una profonda instabilità istituzionale e dal controllo delle bande su vaste aree della capitale, Port-au-Prince. Dall'uccisione di Jovenel Moïse si sono succeduti diversi governi di transizione, mentre dal 2022 la violenza ha costretto circa 1,5 milioni di persone ad abbandonare le proprie case.
Haiti, la vedova del presidente ucciso Moise si candida alla presidenza
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