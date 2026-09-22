NEW YORK, 22 SET - Il segretario generale dell'Onu nel suo discorso all'81esima Assemblea Generale ha evocato lo spettro della "pulizia etnica nella Cisgiordania occupata". "Violenze, sfollamenti e espansione degli insediamenti stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica", ha detto.
Guterres evoca 'lo spettro della pulizia etnica' in Cisgiordania
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...