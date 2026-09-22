Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Guterres evoca 'lo spettro della pulizia etnica' in Cisgiordania

NEW YORK, 22 SET - Il segretario generale dell'Onu nel suo discorso all'81esima Assemblea Generale ha evocato lo spettro della "pulizia etnica nella Cisgiordania occupata". "Violenze, sfollamenti e espansione degli insediamenti stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica", ha detto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...