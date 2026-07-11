ROMA, 11 LUG - "La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta". Lo afferma la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei rilanciato dai media iraniani. "Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, per mano di questi criminali e disonorevoli assassini", prosegue la dichiarazione, rivolgendosi al defunto leader.
Guida Suprema Mojtaba, 'la vendetta per Ali Khamenei deve essere compiuta'
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