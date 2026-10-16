ROMA, 16 OTT - "Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole". Lo sottolinea l'Enav affermando che non c'è nè un attacco hacker nè sabotaggio dietro il guasto che sta fortemente rallentando il traffico aereo in Italia . Si tratta di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale.
Guasto al traffico aereo non dovuto a attacco hacker
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