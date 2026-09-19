Gualtieri con Mamdani, 'Roma e New York grandi metropoli, bene il dialogo'

NEW YORK, 19 SET - Dalla casa all'accessibilità dei servizi. Roma e New York hanno delle sfide comuni e Roberto Gualtieri e Zohran Mamdani ne hanno parlato nel corso di un faccia a faccia a City Hall a margine dell'Urban 20 Mayors Summit 2026, che riunisce i sindaci delle principali città dei Paesi del G20 con l'obiettivo di portare la voce e le priorità delle grandi aree urbane nel confronto tra i leader del G20. Roma e New York "sono due grandi metropoli, ed è bello che ci sia un dialogo e una collaborazione, non solo fra di noi ma anche fra gli altri sindaci. E' molto bello che la stretta collaborazione nata fra sindaci europei adesso si allarghi anche dall'altra parte dell'oceano, e il sindaco di New York svolge una funzione di primo piano", ha messo in evidenza Gualtieri al termine dell'incontro, durante il quale ha regalato al sindaco di New York una foto di Fiorello La Guardia, uno dei punti di riferimento di Mamdani, che a Roma riceveva la Lupa Capitolina nel luglio del 1946. "Abbiamo discusso molto di housing, di politiche per la casa, per assicurare questo diritto che oggi è minacciato da una situazione molto difficile di accessibilità agli alloggi. Abbiamo scambiato esperienze, quello che stiamo facendo a Roma quello che fanno a New York", ha detto Gualtieri. L'accessibilità all'alloggio ma anche in generale i costi dell'energia sono temi a cui "i sindaci e le città stanno provando a dare risposte, spesso non aiutati dai governi o dovendo trovare soluzioni con strumenti limitati", ha spiegato Gualtieri mettendo in evidenza come "le città sono i luoghi dove si stanno sperimentando soluzioni nuove per affrontare la crisi climatica, per affrontare i grandi temi dell'integrazione, per affrontare la questione dell'accessibilità dei servizi". Mamdani "è stato molto interessato al nostro modello di città dei 15 minuti e anche agli esperimenti di co-housing, così come io sono stato colpito dal grande piano di edilizia che ha lanciato e dalla sua capacità fin dall'inizio di dare risposte concrete ai cittadini - ha riferito Gualtieri -. Perché il bello del mestiere di sindaco, se lo si fa con lo spirito di cambiamento, è che si possono affrontare grandi questioni non in maniera ideologica ma in maniera concreta mostrando come si possono trovare delle strade nuove". A chi gli chiedeva se avesse invitato Mamdani a Roma ha risposto: "come sapete ha deciso per un periodo di non fare viaggi e di concentrarsi sul lavoro, poi quando viaggerà, come gli ho detto, sarà assolutamente il benvenuto a Roma", ha concluso Gualtieri prima di salire in metropolitana e lasciare City Hall.
Gualtieri con Mamdani, 'Roma e New York grandi metropoli, bene il dialogo'
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