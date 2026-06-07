Grave incidente e incendio in galleria in provincia di Pordenone

MONTEREALE VALCELLINA, 07 GIU - Un gravissimo incidente stradale si è verificato, attorno alle 18.30, nella galleria Fara, la più lunga del Friuli Venezia Giulia, lunga oltre 4 chilometri, tra Montereale Valcellina e Andreis (Pordenone). Il tunnel è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Almeno un'auto e una moto si sono scontrate ed è anche divampato un incendio proprio dalla moto. Le comunicazioni con l'esterno sono assicurate soltanto con un ponte radio: si teme ci sia una vittima. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e del distaccamento di Maniago. Per non lasciare la Valcellina senza assistenza, i vigili del fuoco di Longarone (Belluno) stanno raggiungendo Barcis da nord. L'allarme sanitario coinvolge ambulanza e automedica, oltre a un elicottero decollato da Udine. Per precauzione, anche l'ambulanza normalmente di stanza a Cimolais, in alta Valcellina, è stata fatta scendere a Barcis. L'incidente sta causando forti ripercussioni sulla circolazione stradale: si sono formate code lunghe chilometri. L'alternativa stradale per tornare in pianura per migliaia di persone che avevano trascorso la domenica in montagna è risalire fino in Piancavallo - l'arteria utilizzata la scorsa settimana dal Giro d'Italia - per poi scendere ad Aviano: un bypass di circa 30 chilometri.