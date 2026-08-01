BOLOGNA, 01 AGO - Due ventenni, accusati di una rapina con aggressione commessa la notte del 13 giugno ai danni di un coetaneo a Marebello di Rimini, sono stati raggiunti da misure cautelari, eseguite dalla squadra mobile riminese ed emesse dal Gip, dell'obbligo di dimora con permanenza notturna nelle rispettive abitazioni e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Dopo una lite tra gruppi di giovani in strada, i due avevano aggredito la vittima e dopo avergli strappato il casco da motociclista dalle mani, con un altro casco lo avevano colpito al volto e in testa, provocandogli traumi e fratture. Il giovane perse conoscenza e venne ricoverato in terapia intensiva, e alla fine ebbe una prognosi superiore ai 40 giorni. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, l'analisi dei social network e le dichiarazioni dei testimoni e della vittima, gli investigatori hanno identificato i due ventenni. In una perquisizione, sono state sequestrate svariate scacciacani ed armi giocattolo prive del tappo rosso ed alcune mazze con la scritta 'boia chi molla'.
Grave aggressione in strada con rapina, misure cautelari per due ventenni
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