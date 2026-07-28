TEHERAN, 28 LUG - "Oltre 350 dipendenti pubblici sono stati uccisi durante la guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele, iniziata a febbraio". Lo ha dichiarato la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani. "Tra i dipendenti figurano coloro che hanno sacrificato la propria vita mentre erano al lavoro, come gli ingegneri sulle torri della Bts a Hormozgan, i tecnici delle linee elettriche, i medici e gli infermieri", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia Mehr.
Governo Teheran, 'oltre 350 dipendenti pubblici uccisi nella guerra'
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