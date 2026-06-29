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Governo Talebano, 'decine di vittime civili in attacco pakistano'

(ANSA-AFP) - KABUL, 29 GIU - Gli attacchi pakistani nell'Afghanistan orientale hanno causato la morte o il ferimento di decine di civili. Lo ha dichiarato lunedì il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid. Gli attacchi aerei hanno colpito le province di Paktika, Paktia e Kunar, ha precisato condannando le azioni militari pakistane come un "vile atto di aggressione" in un post pubblicato su X. (ANSA-AFP).

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