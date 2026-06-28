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Governo Israele approva all'unanimità riconoscimento genocidio armeno

TEL AVIV, 28 GIU - Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli Esteri Gideon Sa'ar di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: "Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta". Lo comunica in una nota il portavoce del ministero degli Esteri israeliano.

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