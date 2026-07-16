ROMA, 16 LUG - L'Ufficio Stampa del Governo di Dubai (Gdmo) smentisce su X la notizia di esplosioni nel centro di Dubai. Il Gdmo "esorta il pubblico e i media a fare affidamento esclusivamente su fonti ufficiali per informazioni accurate e ad evitare di diffondere voci o informazioni non verificate". Alcuni media internazionali avevano riportato delle esplosioni udite nella zona di Business Bay.
Governo Dubai, 'non vera la notizia di esplosioni nel centro'
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