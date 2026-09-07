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Governatore uscente Cdu, 'non abbiamo più il mandato per governare, spetta a Afd'

BERLINO, 07 SET - "Non abbiamo alcun mandato di governo". Lo ha detto oggi il candidato della Cdu in Sassonia-Anhalt Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo dell'AfD. "Il mandato di governare ora spetta all'AfD", ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia-Anhalt, di "una giornata che ci ha profondamente rattristati", ha aggiunto.

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