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Governatore, attacco ucraino su città russa di Novorossiysk, 4 morti e 29 feriti

MOSCA, 09 SET - Quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e 29 ferite la scorsa notte in un attacco di droni ucraini su Novorossiysk, città portuale russa sul Mar Nero. Lo ha riferito il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, citato da Ria Novosti. Il governatore ha aggiunto che nel bombardamento sono stati danneggiati tra l'altro un asilo nido, una chiesa ortodossa, cinque edifici residenziali e tre case private.

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