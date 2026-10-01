ROMA, 01 OTT - Nuove immagini di Google Maps rivelano la vasta portata della devastazione causata dalla guerra di tre anni a Gaza e la gravità della perdurante crisi umanitaria che colpisce i 2,3 milioni di abitanti del territorio: distruzioni di abitazioni, attività commerciali e luoghi di culto avvenute dopo il fragile cessate il fuoco. Lo riferisce il Guardian. Le immagini, scattate nel giugno di quest'anno, mostrano enormi accampamenti di tende che si estendono lungo gran parte della costa, spesso a pochi metri dal mare. Il porto principale di Gaza, un tempo animato e ora gravemente danneggiato e privo di pescherecci, è circondato da sistemazioni di fortuna. Ogni spazio aperto disponibile a Gaza City è stipato di baracche, tende e capanne. Le riprese mostrano inoltre ingenti danni alle città settentrionali come Beit Lahiya e Beit Hanoun, nonché la distruzione di luoghi di culto come la moschea Istiqlal a Khan Younis. Quartieri importanti di Gaza City, come Jabaliya e Shuja'iya - presi di mira in ripetute offensive israeliane - appaiono ormai chiaramente inabitabili. Distese di macerie sono inoltre visibili nel sud di Gaza, dove un'ampia fascia di territorio lungo il confine con l'Egitto sembra essere stata sgomberata dalle forze israeliane. La città di Rafah appare quasi interamente ridotta in macerie, mentre Tel al-Sultan è stata rasa al suolo. "La stima della quantità totale di macerie a Gaza è di 61 milioni di tonnellate. Si tratta di una quantità circa 20 volte superiore a quella generata in tutti i conflitti nel mondo negli ultimi 18 anni", ha dichiarato Jaco Cilliers, rappresentante speciale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) in Palestina.
Google Maps, nuove immagini confermano vastità devastazione a Gaza
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