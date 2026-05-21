Gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi

L'AVANA, 21 MAG - Il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. "Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d'Attacco del Nimitz", ha postato su X il Southcom, responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso.