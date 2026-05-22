Gli autotrasportatori sospendono il fermo dopo l'incontro con il governo

ROMA, 22 MAG - Le associazione degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Lo si apprende al termine del confronto a Palazzo Chigi fra le sigle dell'autotrasporto e il governo. Per l'eventuale revoca, ha spiegato Andrea Laguardia vicepresidente Legacoop produzione e servizi, si attende il Consiglio dei ministri, convocato per varare misure contro il caro carburanti, che si riunirà a breve.