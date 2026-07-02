LOIRI PORTO SAN PAOLO, 02 LUG - La revoca dell'Autorizzazione Unica n. 74/2026 da parte del Capo Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri lascia Tavolara Bay Srl "profondamente sconcertata". E' quanto si legge in una nota della società che fa capo alla holding Jhsf. "Sin dal principio, la società ha agito in maniera pienamente conforme a quanto previsto dall'iter legislativo della procedura alla quale si è rivolta, la Zes - prosegue il comunicato - In questo momento, stiamo analizzando la situazione insieme ai nostri legali per capire quali saranno i prossimi passi per onorare i nostri impegni a lungo termine. Da investitori privati, ci limitiamo ora a esprimere vivo stupore e profonda preoccupazione per l'incertezza del quadro legislativo".
Glamping davanti Tavolara, società 'profondamente sconcertata'
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