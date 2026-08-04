ROMA, 04 AGO - La giunta per le autorizzazione della Camera ha votato a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria sul caso delle chat di Delmastro ma di andare al voto direttamente in Aula. L'aula di Montecitorio potrebbe votare domani pomeriggio.
Giunta vota a maggioranza di portare caso delle chat di Delmastro subito in Aula
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...