ROMA, 02 SET - In una mail inviata al direttore dell'Approfondimento della Rai Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un 'passo indietro' dall'incarico di co-conduttrice di Report, 'nella speranza - scrive la giornalista a quanto apprende l'ANSA - di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità'.
Giulia Presutti a Corsini, 'faccio un passo indietro'
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