Giudice trovata morta, si indaga anche per omicidio

Si indaga anche per omicidio nell'inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La novità è emersa a margine dell'incidente probatorio che si è tenuto oggi pomeriggio a Roma. Nell'inchiesta, guidata dalla pm della procura dell'Aquila Roberta D'Avolio, sono indagate sei persone, compreso il marito della donna. La nuova ipotesi di reato riguarderebbe due di loro. La perizia di 450 pagine, già depositata dal professor Vittorio Fineschi che ha eseguito l'autopsia, pone seri dubbi sul fatto che la magistrata si sia tolta la vita con un gesto volontario.