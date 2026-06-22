MADRID, 22 GIU - Il giudice Juan Carlos Peinado, ha convocato Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, mercoledì nel tribunale di Madrid perché consegni il passaporto, che le è stato ritirato come misura cautelare, assieme al divieto di lasciare il Paese e all'obbligo di firma 2 volte al mese negli uffici giudiziari. Nel provvedimento il magistrato, che ha rinviato a giudizio la 'primera dama' per 4 reati, cita per lo stesso giorno anche l'ex assistente di Gomez alla Moncloa, Cristina Alvarez, a sua volta rinviata a giudizio e sottoposte alle stesse misure cautelari. La citazione coincide con la data dell'audizione del premier Pedro Sanchez al Congresso spagnolo per dare spiegazioni dei casi giudiziari che assediano il Partito socialista. Oggi il Consejo Superior del Poder Judicial Espanol (Cspj), il Csm spagnolo, è riunito per valutare un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti del giudice Peinado per "gravi motivi", dopo che nell'ordinanza di rinvio a giudizio di Gomez e degli altri due imputati aveva affermato che gli agenti della scorta della moglie del presidente del governo potrebbero 'facilitare" la sua fuga e giustificando in questo modo le misure cautelari. Affermazioni che hanno suscitato un'ondata di critiche, soprattutto da parte dei sindacati di polizia, e una denuncia del ministero dell'Interno al Csm per offesa all'onore del corpo di polizia dello Stato.
Giudice convoca la moglie di Sanchez in tribunale per consegnare il passaporto
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