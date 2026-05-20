Giù dalla finestra per sfuggire alle coltellate della figlia, è grave

CARENTINO, 20 MAG - Nel corso di una violenta lite con la figlia una donna di oltre sessant'anni si è lanciata da una finestra della villetta indipendente a Carentino (Alessandria), in cui vive la famiglia. Un disperato tentativo di sfuggire all'aggressione da parte della figlia. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri. I carabinieri - avvertiti dalla vicina di casa che ha prestato alla vittima il primo soccorso - hanno trovato la donna aggredita a terra nel giardino, proprio sotto la finestra aperta. Oltre ai traumi per la caduta, molteplici le ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Gli indumenti strappati erano intrisi di sangue. Il personale sanitario l'ha trasportata, in codice rosso, ospedale ad Alessandria, dov'è tuttora ricoverata. Durante la perquisizione nella casa i militari hanno trovato, nella propria camera, la figlia 30enne. Sul volto e sui vestiti numerose tracce di sangue dovute al precedente accoltellamento della madre. E' stata arrestata in flagranza. Considerate le condizioni psicofisiche, il tribunale ha disposto i domiciliari nel reparto di Psichiatria.