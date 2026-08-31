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Gip respinge richiesta domiciliari per esecutori attentato a Ranucci

ROMA, 31 AGO - Restano in carcere Pellegrino D'Avino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il gip di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati, Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, confidando nei domiciliari. A fornire un parere negativo alla richiesta è stata anche la procura di Roma.

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