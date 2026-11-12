ROMA, 12 NOV - Negoziare, mediare e dibattere sui grandi temi del presente: al via a Roma la 19esima edizione dell'Italian Model United Nations (Imun). L'appuntamento, organizzato da United Network dal 16 al 19 novembre, porterà i ragazzi delle scuole superiori nel cuore dei processi decisionali internazionali. Centinaia di studenti si confronteranno in otto commissioni in stile Nazioni Unite, inaugurando ufficialmente la stagione 2026/2027 della più grande organizzazione europea di alta formazione giovanile. "Connected è una parola che i ragazzi usano ogni giorno. Ad Imun scoprono un altro modo di essere connessi: ascoltare chi la pensa diversamente, costruire una posizione, difenderla e trovare un punto d'incontro. È in quel momento che il talento di ciascuno diventa visibile, prima di tutto a sé stessi", dichiara Riccardo Messina, Presidente di United Network Europa, in un comunicato. L'iniziativa, che proseguirà anche in altre cinque città italiane, per concludersi poi a New York nel nuovo anno, prevede un confronto interamente in inglese e seguirà le regole di procedura dell'Onu: trattative, alleanze e mediazioni, stesura delle risoluzioni, che l'ultimo giorno saranno votate in una grande sessione plenaria con tutti i partecipanti. I giovani delegati lavoreranno su temi cruciali: dai diritti digitali e la tutela dei giornalisti, alla gestione sostenibile dei rifiuti elettronici, fino alla fame nelle aree di guerra, la giustizia e l'urbanistica inclusiva. Un percorso d'eccellenza aperto a tutti grazie alle oltre 1.000 borse di studio annuali messe a disposizione per le famiglie. Giovedì 19 novembre, poi, la cerimonia di chiusura al Teatro Brancaccio, con l'intervento di Ruben Bondi, chef e content creator, Goodwill Ambassador della Fao, e l'esibizione del cantante Eddie Brock.
Giovani diplomatici alla prova, torna a Roma l'Italian Model United Nations
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