Giovane ucciso a sprangate in strada, altri tre indagati

CREMONA, 28 APR - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Hamza Salama, il 20enne egiziano ucciso a sprangate e coltellate la sera di Pasquetta a Crema, in provincia di Cremona. Approfonditi gli accertamenti, con i carabinieri impegnati in particolare a raccogliere ulteriori testimonianze e a passare al setaccio le immagini registrate dalle telecamere del quartiere di San Bernardino, teatro del delitto, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altre tre persone oltre al 17enne marocchino accusato di omicidio. Per concorso in omicidio sono ora inquisiti due maggiorenni che, almeno secondo i nuovi accertamenti, quella sera si trovavano al parco Margherita Hack insieme al presunto assassino. Secondo l'ipotesi investigativa, la loro presenza e il loro ruolo non sarebbero stati marginali, configurando una partecipazione attiva nel reato. Con loro è indagata anche una ragazza, appena maggiorenne, per favoreggiamento: avrebbe tentato di coprire i partecipanti a quella che a tutti gli effetti si inquadra ormai come una spedizione punitiva e avrebbe anche ostacolato il lavoro degli inquirenti. Il movente, stando a quanto confessato dal marocchino, sarebbe il furto di una catenina, sottratta da Hamza alla ragazza.