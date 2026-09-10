SAVONA, 10 SET - Una giovane mamma, 20 anni, è morta dopo tre giorni di agonia per l'assunzione di un mix di alcol e droghe. La donna, originaria di Cengio, era arrivata tre notti fa all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni disperate. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e i familiari hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi. La giovane barista si è sentita male a Laigueglia dove stava passando la serata con il fidanzato. È stata ricoverata subito al Santa Corona di Pietra Ligure, poi all'ospedale di Imperia e infine al San Paolo di Savona. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla non c'è stato nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo. I carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, vogliono capire chi abbia venduto lo stupefacente alla donna. Sarà l'autopsia a chiarire il tipo di sostanza assunta.
Giovane mamma muore di overdose dopo tre giorni di agonia
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