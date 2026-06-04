Giorgetti, non c'è bisogno di misure in Cdm, per le accise decreto ministeriale

ROMA, 04 GIU - "Voi sapete che scadono gli sconti sugli accise il 6: interverremo con decreto ministeriale, con il noto meccanismo, quindi non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei ministri". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo ai cronisti dopo il question time alla Camera che chiedevano se oggi in Cdm ci saranno misure contro il caro-energia. "Per quanto riguarda gli spazi" anche sull'energia "che abbiamo visti riconosciuti dalle dall'Europa, valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i cronisti alla Camera dopo il question time. A chi gli chiedeva se attivando la clausola si possano coprire investimenti già finanziati per liberare risorse da usare per sostegni diretti, Giorgetti ha precisato che "noi abbiamo parlato a lungo con la Commissione, anche se leggevamo delle cose diverse. Ma ieri ci sono state le domande e risposte col commissario Dombrovskis, le norme devono essere approvate dal Consiglio europeo, eccetera eccetera quindi chiaramente useremo tutti gli spazi di flessibilità che ci saranno consentiti".