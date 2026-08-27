IL CAIRO, 27 AGO - L'Egitto ospiterà per la prima volta nella sua storia i XII Giochi Universitari Africani 'Cairo 2026', le cui competizioni si svolgeranno dall'8 al 16 settembre nella capitale. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana dopo un incontro tra il presidente Abdel Fattah El-Sisi, il primo ministro Mostafa Madbouly e i ministri competenti per mettere a punto i preparativi. Il torneo riunisce i giovani del continente africano all'insegna di unità, lealtà e scambio culturale tra le istituzioni accademiche africane. Vi parteciperanno circa 2000 persone tra atleti e accompagnatori, provenienti da 81 università di 17 Paesi africani, che si sfideranno in 18 discipline sportive e tre giochi ricreativi per favorire l'interazione. Quattro competizioni saranno dedicate agli atleti paralimpici per promuovere i valori dell'inclusione. A margine della competizione, la British University egiziana ospiterà una Conferenza africana sullo sport universitario e una cerimonia per i 55 anni dalla fondazione della Federazione africana dello sport universitario. E' intanto già iniziata la staffetta della torcia che, dalla sede del ministero dell'Istruzione Superiore nella Nuova Capitale Amministrativa si sposterà in diversi atenei. L' evento è organizzato dai ministeri dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica e della Gioventù e dello Sport, in collaborazione con la Federazione Sportiva Universitaria Africana (Fasu) e la Federazione Sportiva Universitaria Egiziana. Il presidente El-Sisi ha disposto che i Giochi "siano presentati in modo prestigioso e onorevole".
Giochi Universitari Africani per la prima volta al Cairo a settembre
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