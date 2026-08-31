LIPARI, 31 AGO - Sarà un immobile della parrocchia di San Vincenzo Ferreri ad ospitare, dal 10 settembre, la scuola primaria di Ginostra, borgo dell'isola di Stromboli, nelle Eolie. A frequentare la prima classe sarà Aisha, unica alunna della frazione, che ha compiuto sei anni a giugno. L'edificio, recentemente ristrutturato, sarà concesso in comodato d'uso gratuito senza limiti di durata, grazie a un accordo tra Comune di Lipari e l'Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. L'attivazione della sezione era stata richiesta l'8 gennaio dalla giunta municipale di Lipari all'Ufficio scolastico provinciale di Messina, con il via libera regionale arrivato il 19 gennaio. Ginostra torna così ad avere una scuola dopo venti anni di chiusura.
Ginostra, la scuola riapre dopo 20 anni in un immobile della parrocchia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLIPARI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...