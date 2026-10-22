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Gilet gialli si uniranno sabato al corteo di Parigi del sindacato Cgt

PARIGI, 22 OTT - Il coordinamento dei gilet gialli si unirà al corteo della Cgt di sabato 24 a Parigi, dalla Bastiglia a Nation. Lo ha reso noto lo stesso coordinamento dopo che il percorso proposto dai gilet gialli, dalla Bastiglia all'Opéra, era stato vietato dalla Prefettura.

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