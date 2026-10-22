PARIGI, 22 OTT - Il coordinamento dei gilet gialli si unirà al corteo della Cgt di sabato 24 a Parigi, dalla Bastiglia a Nation. Lo ha reso noto lo stesso coordinamento dopo che il percorso proposto dai gilet gialli, dalla Bastiglia all'Opéra, era stato vietato dalla Prefettura.
Gilet gialli si uniranno sabato al corteo di Parigi del sindacato Cgt
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