BOLOGNA, 02 SET - Un giardiniere di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una riserva naturale di Medicina (Bologna). L'uomo, dipendente di una società che si occupa di cura e manutenzione del paesaggio, è stato colpito dal distacco del coperchio di un escavatore fermo, non in funzione al momento del fatto. È successo lunedì pomeriggio e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel Guelfo. Soccorso dal 118, il 75enne è stato trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Sono in corso accertamenti da parte della Medicina del Lavoro dell'Azienda Usl di Imola.
Giardiniere ferito in un incidente sul lavoro nel Bolognese
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