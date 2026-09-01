TOKYO, 01 SET - Il governo giapponese ha avviato l'iter per valutare Hitachiomiya, città della prefettura di Ibaraki a nord-est della capitale, come possibile sito per lo stoccaggio definitivo di scorie radioattive ad alta intensità. Lo ha annunciato il ministero dell'Industria, che ha chiesto al municipio il via libera per avviare le indagini preliminari sul territorio. Se il piano verrà accettato, il comune di 35mila abitanti diventerà la quinta località sottoposta a questo tipo di indagine, dopo le città di Suttsu e Kamoenai nella prefettura dell'Hokkaido, Genkai, in quella di Saga, e le isole Ogasawara, amministrate da Tokyo. La procedura di selezione prevede tre fasi e si estende su circa vent'anni. Il primo sondaggio preliminare, della durata di due anni, garantisce al comune aderente sovvenzioni statali fino a 2 miliardi di yen, circa 11 milioni di euro. Il sindaco Sadayuki Suzuki ha accolto la proposta con cautela ma con apertura, ribadendo di voler ascoltare l'assemblea cittadina prima di decidere. Tra i residenti, però, scrive la stampa locale, affiorano timori, alimentati dalla frequenza crescente dei terremoti. Lo smaltimento prevede la vetrificazione delle scorie liquide derivate dal ritrattamento del combustibile esausto e la loro sepoltura oltre 300 metri di profondità, dove dovranno restare isolate per decine di migliaia di anni.
Giappone valuta nuovo sito per scorie nucleari vicino a Tokyo
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