TOKYO, 01 OTT - Una scelta che nel suo Paese è quasi un'eccezione, e che proprio per questo ha fatto storia. Shoko Kawata, sindaca di Yawata, nella prefettura di Kyoto, è stata inserita dal settimanale statunitense Time nella lista "Time 100 Next", che ogni anno segnala cento personalità destinate a lasciare un segno. Kawata, 36 anni, compare nella categoria dei leader. Secondo quanto riportato dai media nipponici, è la prima prima cittadina in carica in Giappone ad aver usufruito del congedo di maternità. Ha dato alla luce una bambina il 15 settembre e si trova tuttora in congedo. Eletta nel novembre 2023, a 33 anni, Kawata era diventata la più giovane sindaca del Paese. Time sottolinea come la sua decisione di fermarsi, apparentemente "poco rilevante", abbia in realtà un valore storico. La rivista ricorda inoltre che le sue scelte personali, insieme a misure come la riduzione del costo dei pasti scolastici, mostrano "come il Giappone possa diventare più vivibile per le famiglie". Il riconoscimento arriva in un momento delicato per il Paese, alle prese con un calo demografico tra i più marcati al mondo: nel 2024 le nascite sono scese sotto quota 700mila e il tasso di fecondità si è fermato a 1,15 figli per donna. La vicenda di Kawata è stata letta da diversi osservatori come un segnale di cambiamento nella cultura del lavoro e nella presenza femminile nelle istituzioni. Il rapporto 2026 del World Economic Forum sul divario di genere, colloca il Giappone al 117esimo posto su 145 Paesi, e il divario si amplia proprio nella politica. Alle elezioni di febbraio le donne elette alla Camera bassa sono state 68 su 465 seggi, pari al 14,6%. Yawata, città di circa 70mila abitanti tra Kyoto e Osaka, è nota per il santuario di Iwashimizu Hachimangu e per il legame con Thomas Edison, che usò il bambù locale per i filamenti delle sue prime lampadine.
Giappone, la sindaca in congedo di maternità nella classifica di 'Time 100 Next'
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