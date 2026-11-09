Giappone, governatore Okinawa chiede di rivedere l'intesa sulle truppe Usa

TOKYO, 10 NOV - Il governatore di Okinawa, Genta Koja, ha annunciato che chiederà una revisione fondamentale dello Status of Forces Agreement (Sofa), l'accordo del 1960 che regola la presenza militare americana in Giappone. L'annuncio arriva dopo l'omicidio avvenuto il mese scorso di una donna di 39 anni in un hotel dell'isola, per il quale è stato incriminato un marine statunitense; un caso che ha riacceso la polemica sulle basi Usa presenti nella prefettura più a sud dell'arcipelago. Nella conferenza stampa a Tokyo, Koja ha definito il delitto "estremamente efferato e fonte di grande ansia" tra i residenti. Tra le modifiche richieste figurano il pronto accoglimento delle richieste giapponesi di trasferire i sospettati in stato di fermo prima dell'incriminazione e l'estensione alle forze americane di leggi nipponiche. Secondo i critici, il Sofa rende le basi quasi extraterritoriali, ostacola le incriminazioni e impedisce di indagare sull'inquinamento del suolo esterno. Koja ha chiesto anche che le autorità locali possano ispezionare le aree vicine alle basi, dove si sospetta la fuoriuscita di Pfas, i cosiddetti inquinanti indistruttibili. Lo scorso venerdì Tokyo e Washington avevano concordato misure di prevenzione dei reati, con colloqui sui rapporti con la comunità e sul sistema giuridico giapponese. Il comando generale Usa ha inoltre prorogato fino al 7 dicembre il coprifuoco di 30 giorni, e dal prossimo aprile, sono previsti corsi sulla cultura e la storia di Okinawa per le truppe in arrivo. Koja, eletto a settembre con il sostegno del Partito liberal-democratico alla guida della coalizione di governo, è il primo governatore in 12 anni a sostenere il piano di trasferimento della base di Futenma a nord dell'isola. Ha chiesto anche la 'rapida restituzione' dei terreni militari nel centro commerciale dell'isola e ha sollecitato il governo a spiegare quali siano le capacità difensive 'minime' necessarie nel quadro del rafforzamento delle isole sud-occidentali. Sebbene costituisca lo 0,6% del territorio del Giappone, Okinawa - che dista appena 600 km da Taiwan, ospita circa il 70% delle strutture Usa nel Sol Levante, e accoglie la maggior parte dei 54mila militari americani di stanza nell'arcipelago.
Giappone, governatore Okinawa chiede di rivedere l'intesa sulle truppe Usa
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