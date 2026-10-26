SAN SALVADOR, 25 OTT - La Forza di Soppressione delle Gang ha annunciato di aver ricevuto resti umani tramite un'organizzazione umanitaria in Haiti, ma il presidente Nayib Bukele ha subito smentito che si tratti dei quattro militari salvadoregni rapiti la scorsa settimana. "Non sono i nostri uomini, i resti corrispondono a un bambino, a un uomo di statura notevolmente maggiore e a una persona che indossava un'uniforme di un esercito che non è il nostro", ha dichiarato. Le autorità hanno inoltre chiarito che i documenti ritrovati sul posto appartengono a un soldato ciadiano attualmente al sicuro nella sua base. Nel frattempo prosegue l'operazione di ricerca per ritrovare i militari. Il presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader ha offerto supporto logistico e di intelligence al Paese vicino, blindando contemporaneamente il confine terrestre. Abinader ha lanciato un duro avvertimento alle bande criminali haitiane invitandole a non avvicinarsi al territorio dominicano. "Li tratteremo per quello che sono, come terroristi", ha sottolineato il presidente.
Giallo sui resti umani ad Haiti, Bukele nega siano i soldati salvadoregni rapiti
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