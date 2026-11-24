TEHERAN, 24 NOV - "Il nemico mira a imporre all'Iran una situazione che non è né di guerra né di pace, che culmina in una guerra di logoramento. Questa situazione non può durare all'infinito. La nostra posizione è chiara e immutabile: non vi sarà alcuna azione né negoziato prima che vengano soddisfatte le sette condizioni poste dall'Iran», ha dichiarato oggi il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Nel prossimo futuro, ricorreremo a opzioni militari per spezzare il blocco imposto dagli Stati Uniti. Siamo pronti a rispondere con decisione alle mosse del nemico e a modificare la geografia del conflitto, qualora esso dovesse commettere un errore", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia Irna.
Ghalibaf, nessun negoziato con Usa se le nostre condizioni non verranno soddisfatte
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