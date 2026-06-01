Gesto vandalico contro sede del partito di Vannacci a Verona

VERONA, 01 GIU - Atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale: "pensate di intimidirci in questo modo? Questo Paese ha proprio bisogno di pulizia. Tra poco arriviamo. Tranquilli".