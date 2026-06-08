Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Germania e Francia bloccano il progetto del caccia comune

BERLINO, 08 GIU - Dopo anni di preparativi, il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Secondo fonti governative tedesche, il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) e il presidente francese Emmanuel Macron sarebbero giunti alla conclusione comune che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...